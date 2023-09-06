印度疑似想改國名為「巴拉特」 政府已準備召開議會特別會議

趁主辦G20峰會，印度發出的發出的二十國集團峰會邀請函將印度稱為 「巴拉特」（Bharat）後，印度官方計劃廢除印度英文國名的傳言引起了熱議。

印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府一直在努力從印度的城市景觀、政治機構和歷史書中去除殘留的英國統治象徵，但這可能是迄今為止最大的舉措。

莫迪本人通常稱印度為 「巴拉特」，這個詞可以追溯到用梵文書寫的古代印度教經文，也是印度憲法規定的兩個正式國名之一。

莫迪所在的印度教民族主義執政黨印度人民黨（BJP）成員此前曾發起運動，反對使用 「印度 」（India）這一源於西方古代、在英國征服時期強加於人的名稱。

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠，詳見【下一頁】

政府已於本月晚些時候召開議會特別會議，但對其立法議程仍然守口如瓶，但廣播公司《News18 》稱，不願透露姓名的政府消息人士透露，印度人民黨議員將提出一項特別決議，優先使用「巴拉特」這一名稱。關於該計劃的傳言得到了反對和熱情支持。

反對黨國大黨的塔魯爾（Shashi Tharoor）在社交媒體平台 「X 」上說 ：「我希望政府不要愚蠢到完全不用「印度」這個詞。」他又指，應該繼續使用這兩個詞，而不是放棄對一個充滿歷史氣息的名字的要求，一個被全世界認可的名字。



【薪酬福利】九巴及龍運提升薪酬福利 合資格新入職車長可獲16,000元獎金，詳見【下一頁】

前測試板球運動員塞瓦格（Virender Sehwag）說，他對改名前景表示歡迎，並敦促印度板球委員會開始在隊服上使用 「巴拉特」。他寫道：「印度是英國人起的名字，我們早就應該恢復原來的名字「巴拉特」了。」

幾十年來，印度各屆政府一直試圖通過重新命名道路甚至整個城市來消除英國殖民時代的痕跡。莫迪領導的政府加強了這一進程，他在公開演講中強調印度需要摒棄「殖民思維」的痕跡。

莫迪政府對首都新德里的議會區進行了翻修，以取代殖民時代的建築，而議會區最初是由英國人設計的。上個月，其更提出了全面修訂印度獨立前刑法典的計劃，以刪除有關英國君主制的內容以及內政部長沙阿（Amit Shah）所說的「其他奴役痕跡。」

莫迪政府還刪除了在英國統治之前的莫臥兒帝國時期強加的伊斯蘭地名，批評人士認為此舉體現了維護印度多數人信奉的印度教至高無上地位的願望。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷