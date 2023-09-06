  • 32°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車股】內地車企踴躍參與德國慕尼黑車展　據報比亞迪展台規模更超平治

股市 15:54 2023/09/06

分享：

分享：

【汽車股】內地車企踴躍參與德國慕尼黑車展　據報比亞迪展台規模更超平治（新聞稿相片）

中資車企加緊發展海外市場，全球五大車展之一的德國慕尼黑車展，成為各大中國品牌展示實力場地。今屆車展有近50家中國企業參展，是有史以來數量最多，也是上屆的2倍，約佔總參展企業（675家）的7.4%，有內媒指，比亞迪 （01211） 展台規模更超過平治（MERCEDES-BENZ）。

據報此次參展除了車廠外，還有眾多零部件企業和智能汽車軟硬件供應商，其中參展車企包括比亞迪、小鵬汽車 （09868） 、零跑汽車 （09863） 、上汽（滬：600104）旗下Morris Garages、賽力斯（滬：601127）等；參展的零部件企業包括寧德時代（深：300750）、億緯鋰能（深：300014）、欣旺達（深：300207）和中創新航 （03931） 等動力電池企業。

報道又稱，比亞迪今次攜6款新車亮相慕尼黑車展，包括比亞迪海豹（海外命名Seal）、宋PLUS EV冠軍版、元PLUS（海外命名為ATTO 3）、海豚、漢以及騰勢D9；比亞迪海豹正式在歐洲上市，推出兩款車型，售價區間為4.490萬至5.099萬歐元；而宋PLUS EV冠軍版則首次與歐洲消費者見面，不久後也將在歐洲上市。

有內媒稱，比亞迪董事長兼總裁王傳福也親自現身慕尼黑車展現場，反映比亞迪對歐洲市場的重視以及拿下這塊市場的決心。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

相關文章：

【寶馬BMW】寶馬CFO：電動車減價戰影響有限　今年在華銷量料錄得增長

【電動車】一文看清新能源車廠8月交付量　比亞迪銷量逾27萬輛　小鵬再破萬按月增長跑出、ADR升11%

編輯：李哲毅

比亞迪股份（01211） 港股 中創新航（03931） 零跑汽車（09863） 小鵬汽車－W（09868） 寧德時代（深：300750） 欣旺達（深：300207） 億緯鋰能（深：300014）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港股市】促進股票市場流動性專責小組據報今午開會　或討論放寬上市門檻

下一篇文章

【AI大戰】騰訊放風明天發布AI聊天機械人？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘「保底息」　滙豐恒生花旗公布認購優惠（不斷更新）
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘「保底息」　滙豐恒生花旗公布認購優惠（不斷更新）
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港股市況】恒大爆升八成、融創再升近七成　恒指反覆跌6點（不斷更新）
【港股市況】恒大爆升八成、融創再升近七成　恒指反覆跌6點（不斷更新）
【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
【綠債2023】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元
【綠債2023】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款