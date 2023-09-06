▲ 【汽車股】內地車企踴躍參與德國慕尼黑車展 據報比亞迪展台規模更超平治（新聞稿相片）

中資車企加緊發展海外市場，全球五大車展之一的德國慕尼黑車展，成為各大中國品牌展示實力場地。今屆車展有近50家中國企業參展，是有史以來數量最多，也是上屆的2倍，約佔總參展企業（675家）的7.4%，有內媒指，比亞迪 （01211） 展台規模更超過平治（MERCEDES-BENZ）。

據報此次參展除了車廠外，還有眾多零部件企業和智能汽車軟硬件供應商，其中參展車企包括比亞迪、小鵬汽車 （09868） 、零跑汽車 （09863） 、上汽（滬：600104）旗下Morris Garages、賽力斯（滬：601127）等；參展的零部件企業包括寧德時代（深：300750）、億緯鋰能（深：300014）、欣旺達（深：300207）和中創新航 （03931） 等動力電池企業。

報道又稱，比亞迪今次攜6款新車亮相慕尼黑車展，包括比亞迪海豹（海外命名Seal）、宋PLUS EV冠軍版、元PLUS（海外命名為ATTO 3）、海豚、漢以及騰勢D9；比亞迪海豹正式在歐洲上市，推出兩款車型，售價區間為4.490萬至5.099萬歐元；而宋PLUS EV冠軍版則首次與歐洲消費者見面，不久後也將在歐洲上市。

有內媒稱，比亞迪董事長兼總裁王傳福也親自現身慕尼黑車展現場，反映比亞迪對歐洲市場的重視以及拿下這塊市場的決心。

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編輯：李哲毅