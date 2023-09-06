英國伯明翰宣布破產欠債 7.6 億英鎊 英國政府：唔會救

英國第二大城市伯明翰周二（5日）宣布破產，因為它在遭到總額高達 7.6 億英鎊（約合 9.56 億美元）的同工同酬索賠，其後停止了所有非必要開支，僅保留弱勢社群相關及居民基本服務，和教育等基本公共服務的支出。

伯明翰市政府為 100 多萬人提供服務，周二提交了一份第 114 條通知，停止了除基本服務以外的所有支出。通知報告稱，出現赤字的原因是難以支付 6.5 億英鎊（約 8.16 億美元）至 7.6 億英鎊（約 9.54 億美元）的同工同酬索賠。市政府將在21天內開會討論細節和後續。



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伯明翰目前預計在 2023-24 財年將出現 8700 萬英鎊（約合 1.09 億美元）的赤字。

據英國 PA Media 通訊社報導，議會副領袖湯普森（Sharon Thompson）周二告訴議員們，指議會面臨著「長期存在的問題，包括議會歷史上的同工同酬責任問題。」首相辛偉誠早在七月明言不會出手相救，其發言人昨日再重申，地方政府應該妥善管理自己的預算，更重申救助伯明翰市府並不是中央政府的工作。不過他也補充中央政府已委託獨立單位進行審查，將在未來幾周內提交報告。

湯普森還將部分責任歸咎於英國執政黨保守黨，稱伯明翰「被歷屆保守黨政府拿走了 10 億英鎊的資金」。

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責任編輯：張瑋婷