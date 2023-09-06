  • 32°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】鄰近屯門站　衣食住行樣樣齊全　天生樓兩房叫價650萬

股樓投資 15:56 2023/09/06

分享：

分享：

樓價持續調整，不少半新盤樓價回落。今次祥益地產推介的屋苑為屯門天生樓，最大賣點是位於屯門市中心，鄰近屯門港鐵站，衣食住行配套齊全，而且樓齡比同區指標屋苑瓏門細。

放盤單位為天生樓中層B室，實用面積422平方呎，兩房間隔，現叫價650萬元（最後更新日期：9月6日）。從相片可見，單位内籠企理，可即買即住。

放盤單位屯門天生樓中層B室（物業編號：AN241435）
實用面積422平方呎
間隔兩房
叫價650萬元（最後更新日期：9月6日）
賣點企理即住、樓齡新附會所、優質物業、配套齊全、中心地段、方便之選
點擊圖片放大
+6
+5

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

陸東獨家專訪30分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?282533

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【青姐話】真升？反彈？虛火

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

同場加映【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

溫股知新
【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

天生樓 祥益地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【內房危機】官媒指限購限售政策不合時宜 內房股爆升 恒大升逾8成

下一篇文章

恒指公司指港股成交額雖緩 仍維持交投活躍度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【想創業】年輕人想開展社創項目但又無錢? 「友邦想創基金」提供合共500萬港元資金
【想創業】年輕人想開展社創項目但又無錢? 「友邦想創基金」提供合共500萬港元資金
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐
【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款