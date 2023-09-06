【帶你睇盤】鄰近屯門站　衣食住行樣樣齊全　天生樓兩房叫價650萬

樓價持續調整，不少半新盤樓價回落。今次祥益地產推介的屋苑為屯門天生樓，最大賣點是位於屯門市中心，鄰近屯門港鐵站，衣食住行配套齊全，而且樓齡比同區指標屋苑瓏門細。

放盤單位為天生樓中層B室，實用面積422平方呎，兩房間隔，現叫價650萬元（最後更新日期：9月6日）。從相片可見，單位内籠企理，可即買即住。

放盤單位 屯門天生樓中層B室（物業編號：AN241435） 實用面積 422平方呎 間隔 兩房 叫價 650萬元（最後更新日期：9月6日） 賣點 企理即住、樓齡新附會所、優質物業、配套齊全、中心地段、方便之選

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