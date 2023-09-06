【內房危機】官媒指限購限售政策不合時宜 內房股爆升 恒大升逾8成

內地官媒《證券時報》發表題為《因城施策取消非必要限購限售支持樓市復蘇》的評論文章，指「認房不認貸」、降低商貸首付比例等政策可讓非一綫熱點城市作借鑑，更直指過去推行多時的限購、限貸政策已不合時宜，應盡快取消。

配合近日中央連番推出內房組合拳，內房股周三（6日）再度爆升，中國恒大（03333）收報0.64元，升82.9%；融創中國（01918）收報2.66元，升68.4%；碧桂園（02007）收報1.22元，升20.8%；合景泰富（01813）收報1.16元，升17.2%；富力地產（02777）收報1.52元，升14.3%。

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報道指出，限購、限貸、限售等限制性政策，是過去在房地產市場過熱階段出台的抑制投機炒房的措施，在當前房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢下，繼續執行已不合時宜。

報道指，目前房地產市場總體仍處於調整階段，要確保房地產市場的平穩，銷售端的穩定至關重要。只有銷售企穩，房企現金流才能獲得明顯改善，進而傳導至地產上游的拿地、開工建設等環節，帶來投資活動的好轉。

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記者：李兆明