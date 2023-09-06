  • 32°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】官媒指限購限售政策不合時宜 內房股爆升 恒大升逾8成

股樓投資 16:26 2023/09/06

分享：

分享：

內地官媒《證券時報》發表題為《因城施策取消非必要限購限售支持樓市復蘇》的評論文章，指「認房不認貸」、降低商貸首付比例等政策可讓非一綫熱點城市作借鑑，更直指過去推行多時的限購、限貸政策已不合時宜，應盡快取消。

配合近日中央連番推出內房組合拳，內房股周三（6日）再度爆升，中國恒大（03333）收報0.64元，升82.9%；融創中國（01918）收報2.66元，升68.4%；碧桂園（02007）收報1.22元，升20.8%；合景泰富（01813）收報1.16元，升17.2%；富力地產（02777）收報1.52元，升14.3%。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

點擊圖片放大
+5
+4

報道指出，限購、限貸、限售等限制性政策，是過去在房地產市場過熱階段出台的抑制投機炒房的措施，在當前房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢下，繼續執行已不合時宜。

報道指，目前房地產市場總體仍處於調整階段，要確保房地產市場的平穩，銷售端的穩定至關重要。只有銷售企穩，房企現金流才能獲得明顯改善，進而傳導至地產上游的拿地、開工建設等環節，帶來投資活動的好轉。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映：【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

同場加映：【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

溫股知新
【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
碧桂園 中國恒大（03333） 富力地產（02777） 融創中國（01918） 合景泰富 碧桂園（02007） 港股 中國

下一篇文章

【帶你睇盤】鄰近屯門站　衣食住行樣樣齊全　天生樓兩房叫價650萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【想創業】年輕人想開展社創項目但又無錢? 「友邦想創基金」提供合共500萬港元資金
【想創業】年輕人想開展社創項目但又無錢? 「友邦想創基金」提供合共500萬港元資金
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐
【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款