【大行報告】下一催化劑取決於開店步伐能否恢復 富瑞上調海底撈目標價至22.2元

富瑞表示，海底撈（06862）下一個催化劑在於公司能否恢復開店步伐，而同時控制對利潤率的影響。該行維持其「持有」評級，將2023至2025年純利預測上調21%、11%及13%，主要反映毛利預測，以及其他收入和利息收入的假設，目標價由21.1元上調至22.2元。





【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

該行引述公司管理層表示，近期翻台率達4倍，有望可恢復至2019年的4.8倍水平。公司目標改善其舊店舖的效率外，對於在2021年至2022年的新店鋪，則目標提升每間店舖的銷售和翻台率。





【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行又指，公司並未提及下半年會否重啟開新店計劃，僅強調開店通常是採用由下而上的做法，並相信在二、三線城市有充足機會。

【同場加映】【青姐話】真升？反彈？虛火？

【同場加映】【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭昊彤