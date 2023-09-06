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【大行報告】下一催化劑取決於開店步伐能否恢復 富瑞上調海底撈目標價至22.2元

股樓投資 18:14 2023/09/06

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富瑞表示，海底撈（06862）下一個催化劑在於公司能否恢復開店步伐，而同時控制對利潤率的影響。該行維持其「持有」評級，將2023至2025年純利預測上調21%、11%及13%，主要反映毛利預測，以及其他收入和利息收入的假設，目標價由21.1元上調至22.2元。


 

 

【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

該行引述公司管理層表示，近期翻台率達4倍，有望可恢復至2019年的4.8倍水平。公司目標改善其舊店舖的效率外，對於在2021年至2022年的新店鋪，則目標提升每間店舖的銷售和翻台率。


 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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該行又指，公司並未提及下半年會否重啟開新店計劃，僅強調開店通常是採用由下而上的做法，並相信在二、三線城市有充足機會。

 

 

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責任編輯：鄭昊彤

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目標價 商舖 海底撈（06862） 大行報告 純利 買入 港股 中國

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