【大行點睇】中銀國際：油價或大機會保持強勢 首選中海油

中銀國際表示，沙特阿拉伯延長原油減產期限令市場意外，油價或大機會保持強勢。該行建議投資者買入風險敞口較大的公司，首選是中海油（00883），中石油（00857）則為另一選擇。中海油周三（6日）收報14元，升2.2%，中石油則收報5.85元，稍升0.2%。





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沙特阿拉伯宣布，將每日100萬桶的自願減產期限，延長三個月至年底，並且將每月審查減產計劃，可能根據市場情況修改；同時俄羅斯也宣布將每日30萬桶的自願出口減產期限延長三個月。





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據IEA調整後預測，繼今年第三季度出現每日260萬桶的供應缺口後，沙特阿拉伯此舉令第四季度再出現每日250萬桶的供應缺口，油價或會有大機會保持強勢。

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責任編輯：鄭昊彤