【大行報告】大和：料市場重新關注基本面 上調歐舒丹目標價至28元

大和表示，雖然擬議交易尚未完成，但相信私有化計劃擬定的潛在出售價下限26元，將可成為歐舒丹（00973）股價新的心理支撐位，同時指出市場未來將重新關注基本面，認為長遠來看公司仍然具有吸引力。該行重申其「買入」評級，目標價從25.5元升至28元，主要因將估值伸延至2024至2025年財年度平均數。





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該行認為，公司宣布控股股東決定不進行全購要約，相信是由於股價強勢影響收購價格，以及缺乏較可行的融資渠道等因素所致。

該行又指，公司管理層仍維持2024財年指引，預計L'Occitane品牌按年收入及經營利潤率將實現中單位數及低雙位數的增長，ELEMIS及SDJ收入亦分別將增長中雙位數及三位數。







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考慮到SDJ利潤率增長強於預期，該行預計2024財年經營利潤率或超越指引的12%。不過由於於中國市場的營銷增加，大和將2024至2025財年每股盈利預測下調2%至5%。

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記者：鄭昊彤