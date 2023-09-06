【AI大戰】騰訊放風明天發布AI聊天機械人？

騰訊 （00700） 明天舉行騰訊全球數字生態大會，繼集團副總裁、政企業務總裁李強預告，會在近期發布自家人工智能大模型「混元大模型」，騰訊在自家公眾號上載對話串圖片，暗示將在會上發布AI聊天機械人。

對話串模仿由用戶下指令要求寫一段生態大會的宣傳文案，然後對方顯示一串宣傳文案，用戶續指「大家對你都很感興趣，不如先介紹一下你自己」，對話串就止於此。

內地8月實行《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，上周有內媒報道首批國產大模型已完成備案，並向公眾推出相關應用程式，如百度 （09888） 旗下的「文心一言」。

內地官方暫未公布首批通過備案的大模型全名單，有內媒指出，騰訊旗下大模型也在首批名單之中，但騰訊尚未將產品上線。

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編輯：麥德銘