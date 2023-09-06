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朗城滙三房套1060萬沽　帳蝕203萬　4年貶值16％

股樓投資 15:19 2023/09/06

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部分放盤業主為加快沽貨，願意進一步減價，甚至不惜蝕讓離場，就連鐵路盤也難倖免。其中，元朗朗城滙有三房套單位日前以1,060萬元易手，業主持貨約4年，現帳面蝕約203萬元。

美聯物業馮根明說，朗城滙3座高層C室，實用面積719平方呎，三房套連儲物室間隔，景觀開揚。據悉，業主早前以1,130萬元放售單位，單位其後獲首置客洽購，終獲業主減價70萬元，以1,060萬元易手，實用呎價約14,743元。

資料顯示，原業主於2019年以1,263.4萬元購入單位，業主持貨約4年，現帳面蝕約203萬元，物業期內貶值16%。

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

陸東獨家專訪30分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 朗城滙 二手市場 私人屋苑

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