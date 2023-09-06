  • 32°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為Mate 60】任澤平盛讚華為Mate 60為「鳳凰不死鳥」　自己卻用另一牌子手機？

Hot Talk 14:54 2023/09/06

分享：

分享：

【華為Mate 60】任澤平盛讚華為Mate 60為「鳳凰不死鳥」　自己卻用另一牌子手機？

內地手機品牌華為新一代旗艦手機Mate 60 Pro發售引來上海南京東路旗艦店門口的排隊人潮，中國經濟學家任澤平亦在微博上大讚華為手機，力挺「華為手機是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街」。不過，有眼利的網民發現，任澤平盛讚華為手機的同時，自己使用的手機卻是小米 （01810） MIX Fold 2，結果引發網民熱議。

有網民留言調侃，「用小米手機，說最漂亮的話」、「華為最好，只用小米」，但也有網民稱，任澤平用小米手機給華為點讚，正好說明他支持國貨的決心，不管是什麼牌子，只要是國貨，應一視同仁。

任澤平此前曾發文讚賞華為，指華為作為中國高科技旗艦企業，經歷霸權國家舉全國之力的打壓、不公平對待以及全世界的圍堵，但並沒有被打垮，反而迎難而上，進軍新能源領域，「除了勝利，我們已經無路可走。沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」。

對於華為手機Mate 60 Pro，任澤平更在微博大力唱好，「為華為點讚，燒不死的鳥才是鳳凰，華為手機是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街。」

由於華為Mate 60系列熱賣，內地開始有網民討論，華為手機是否能打敗蘋果（美：AAPL）的iPhone，重新成為中國市場的第一品牌。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

相關文章：

【分析】華為新旗艦手機Mate 60 Pro熱賣　天風國際郭明錤估計出貨量達呢個數？

【華為手機】華為Mate 60 Pro熱賣之際　任正非發表熱血講話：我們是儲備人才，不儲備美元

【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 小米集團－W（01810） 任澤平 小米 華為 Mate 中國市場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【AI大戰】騰訊放風明天發布AI聊天機械人？

下一篇文章

【美股焦點】Coinbase向美機構投資者提供加密幣借貸服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
【綠債2023】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元
【綠債2023】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升16點　離岸人民幣守7.3關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升16點　離岸人民幣守7.3關（不斷更新）
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘「保底息」　滙豐恒生花旗公布認購優惠（不斷更新）
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘「保底息」　滙豐恒生花旗公布認購優惠（不斷更新）
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款