▲ 【華為Mate 60】任澤平盛讚華為Mate 60為「鳳凰不死鳥」 自己卻用另一牌子手機？

內地手機品牌華為新一代旗艦手機Mate 60 Pro發售引來上海南京東路旗艦店門口的排隊人潮，中國經濟學家任澤平亦在微博上大讚華為手機，力挺「華為手機是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街」。不過，有眼利的網民發現，任澤平盛讚華為手機的同時，自己使用的手機卻是小米 （01810） MIX Fold 2，結果引發網民熱議。

有網民留言調侃，「用小米手機，說最漂亮的話」、「華為最好，只用小米」，但也有網民稱，任澤平用小米手機給華為點讚，正好說明他支持國貨的決心，不管是什麼牌子，只要是國貨，應一視同仁。

任澤平此前曾發文讚賞華為，指華為作為中國高科技旗艦企業，經歷霸權國家舉全國之力的打壓、不公平對待以及全世界的圍堵，但並沒有被打垮，反而迎難而上，進軍新能源領域，「除了勝利，我們已經無路可走。沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」。

對於華為手機Mate 60 Pro，任澤平更在微博大力唱好，「為華為點讚，燒不死的鳥才是鳳凰，華為手機是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街。」

由於華為Mate 60系列熱賣，內地開始有網民討論，華為手機是否能打敗蘋果（美：AAPL）的iPhone，重新成為中國市場的第一品牌。

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編輯：陳韻妍