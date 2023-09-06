麥康奈爾現身美參院復會 國會醫生證無中風或癲癇

美國參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）早前健康受質疑，周二（5日）國會復會時照常現身。國會醫生莫納漢（Brian Monahan）表示，無跡象顯示麥康奈爾曾經中風或患有癲癇等疾病。

麥康奈爾再僵住不動半分鐘 外界質疑健康狀況（有片） 【下一頁】

麥康奈爾近來兩度被拍攝到在鏡頭前原地僵住，身體健康惹起關注。他周二現身國會參加復會時，明顯神情輕鬆，向在場記者揮手致意。

麥康奈爾辦公室同日公布莫納漢信件，表示咨詢對方神經外科醫生，評估多項檢查如磁力共振（MRI）掃描等結果後，認為無證據顯示麥康奈爾曾經中風或癲癇。

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麥康奈爾發言突然僵住沉默21秒 健康引關注（有片） 【下一頁】

消息人士透露，年屆81歲的麥康奈爾上周在肯塔基州再次出現原地僵住狀況後，已接受4位神經科醫生檢查。

共和黨參議院領袖層否認麥康奈爾健康有疑慮，德州參議員康寧（John Cornyn）指對方會在周三（6日）的閉門會議中，向黨友解釋身體狀況。

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責任編輯：吳漢培