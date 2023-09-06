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【AI熱潮】AMD蘇姿丰：AI客戶參與度持續飆升　數據中心下半年業務強勁

科技 15:08 2023/09/06

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AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）表示，AI半導體的需求依然強勁，企業對數據中心的AI參與度亦持續增加。

生成式人工智能（Generative AI）聊天機械人帶起新一輪AI競賽，AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）昨（5日）在高盛Communacopia及科技大會上表示，AI半導體的需求依然強勁。蘇姿丰同時樂觀評估AI趨勢，稱業界視AI為重點發展項目。

上月稱客戶參與度按年飆7倍

在高盛會議上，蘇姿丰表示：「過去30天，我們看到數據中心的AI參與度持續增加」，AMD的數據中心下半年業務強勁。回顧她在一個月前曾提及，當時的客戶參與度已比去年增長了7倍。

【AI應用】Meta推開源「FACET」工具　評估AI 模型種族及性別偏見

【AI數據】X更新私隱政策　收集用戶訊息訓練AI模型

蘇姿丰強調，AMD為少數提供芯片、軟件、完整AI技術組合的公司之一，擁有供應鏈關係亦可確保產能，包括先進芯片封裝及先進記憶芯片，有能力成為AI半導體市場領頭羊。

她又重申預期，數據中心的AI加速器市場將在2027年前，達到1,500億美元（約1.2萬億港元）。另表示MI300 AI加速器預計在第4季推出。

責任編輯：張寶燕

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