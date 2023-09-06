美極右侵粉涉國會山莊暴動判刑 重囚22年

美國地區法院周二（5日）宣判，極右白人至上主義組織「驕傲男孩」（Proud Boys）領袖塔里奧（Enrique Tarrio）因為涉嫌參與國會山莊暴動，被判囚22年，為目前同類案件中刑期最長的被告。

拜登自詡愈老愈有智慧 嘲地產商特朗普執政「無建設」 【下一頁】

華盛頓地區法院法官凱利（Timothy Kelly）判刑時表示，塔里奧對犯案未展示悔意，亦是暴動組織者及領袖，鼓動他人參與。

2021年1月6日國會山莊暴動爆發前，塔里奧已被警方拘捕。但凱利指雖然塔里奧事發時不在現場，但他對當日發生的暴動有莫大影響力。

凱利重申，難以形容和平轉移權力的重要性，強調美國不能承受，選出國家領袖的方法及結果遭武力及暴力威脅。凱利指塔里奧的行為不值嘉許，反之正是憲法希望避免出現。

民主黨人或引用憲法修正案 褫奪特朗普競選總統資格 【下一頁】

判刑前塔里奧向所有因暴動受傷及痛苦的人士道歉，表示過去一年半反思自己。但他表明反對當日發生的暴力事件，強調自己非政治狂熱分子，引起傷害或改變選舉結果亦不是他的目標。

塔里奧代表律師在庭外受訪時表示，十分不同意裁決，直指結果令人意外，坦言將會上訴。塔里奧早前已被裁定，共謀暴亂罪（seditious conspiracy）及領導策劃串謀阻礙權力轉移等罪罪成。

司法部要求重判33年，法庭最終宣布塔里奧判囚22年。同樣被起訴共謀暴亂罪等罪的其他3名驕傲男孩領導層人員已在上周判刑，刑期介乎18至15年，目前塔里奧為國會山莊暴動案中刑期最長被告。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培