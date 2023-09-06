  • 31°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美極右侵粉涉國會山莊暴動判刑 重囚22年

環球社會熱點 14:28 2023/09/06

分享：

分享：

美國地區法院周二（5日）宣判，極右白人至上主義組織「驕傲男孩」（Proud Boys）領袖塔里奧（Enrique Tarrio）因為涉嫌參與國會山莊暴動，被判囚22年，為目前同類案件中刑期最長的被告。

拜登自詡愈老愈有智慧 嘲地產商特朗普執政「無建設」 【下一頁】

華盛頓地區法院法官凱利（Timothy Kelly）判刑時表示，塔里奧對犯案未展示悔意，亦是暴動組織者及領袖，鼓動他人參與。

2021年1月6日國會山莊暴動爆發前，塔里奧已被警方拘捕。但凱利指雖然塔里奧事發時不在現場，但他對當日發生的暴動有莫大影響力。

凱利重申，難以形容和平轉移權力的重要性，強調美國不能承受，選出國家領袖的方法及結果遭武力及暴力威脅。凱利指塔里奧的行為不值嘉許，反之正是憲法希望避免出現。

民主黨人或引用憲法修正案 褫奪特朗普競選總統資格 【下一頁】

判刑前塔里奧向所有因暴動受傷及痛苦的人士道歉，表示過去一年半反思自己。但他表明反對當日發生的暴力事件，強調自己非政治狂熱分子，引起傷害或改變選舉結果亦不是他的目標。

塔里奧代表律師在庭外受訪時表示，十分不同意裁決，直指結果令人意外，坦言將會上訴。塔里奧早前已被裁定，共謀暴亂罪（seditious conspiracy）及領導策劃串謀阻礙權力轉移等罪罪成。

司法部要求重判33年，法庭最終宣布塔里奧判囚22年。同樣被起訴共謀暴亂罪等罪的其他3名驕傲男孩領導層人員已在上周判刑，刑期介乎18至15年，目前塔里奧為國會山莊暴動案中刑期最長被告。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客
2023/09/05
紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客
美斯MLS洛杉磯首戰眾星雲集 Selena Gomez睇到「O嘴」
2023/09/05
美斯MLS洛杉磯首戰眾星雲集 Selena Gomez睇到「O嘴」
美無人駕駛的士擋救護車 傷者送院搶救不治
2023/09/04
美無人駕駛的士擋救護車 傷者送院搶救不治
僱主要求住近辦公室 打工仔寧減薪27萬換自由在家工作
2023/09/04
僱主要求住近辦公室 打工仔寧減薪27萬換自由在家工作
美遊戲界演員尋罷工 薪酬談判月底重啟
2023/09/03
美遊戲界演員尋罷工 薪酬談判月底重啟

你可能感興趣

紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客
16:00 2023/09/05
紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客
美斯MLS洛杉磯首戰眾星雲集 Selena Gomez睇到「O嘴」
08:05 2023/09/05
美斯MLS洛杉磯首戰眾星雲集 Selena Gomez睇到「O嘴」
美無人駕駛的士擋救護車 傷者送院搶救不治
15:15 2023/09/04
美無人駕駛的士擋救護車 傷者送院搶救不治
選舉 社會矛盾 遊行集會 地緣政治 罪案 美國 美國國會

下一篇文章

印度傳月底改國名「Bharat」 G20邀請函有暗示
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客
紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客
英女星瘦到網民群嘲 出post證「大食」
英女星瘦到網民群嘲 出post證「大食」
英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵
【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵
英大學考慮每周上堂僅3日 放學生更多時間兼職
英大學考慮每周上堂僅3日 放學生更多時間兼職
英教育大臣回應學校倒塌危機 不滿記者質問激動爆粗（有片）
英教育大臣回應學校倒塌危機 不滿記者質問激動爆粗（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款