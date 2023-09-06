▲ 【美股焦點】Coinbase向美機構投資者提供加密幣借貸服務

Coinbase（美：COIN）計劃為美國機構投資者提供加密貨幣借貸服務，爭取BlockFi及Genesis 等公司倒閉後留下的市場真空。根據Coinbase近日向美國證交會SEC所提交文件，Coinbase將新借貸平台命名為「Coinbase Credit」，並已籌集了5700萬美元。

《CoinDesk》引述知情人士透露，日後客戶可以向 Coinbase 借錢（主要是加密資產），並獲得超過貸款價值的抵押品。知情人士稱，Coinbase 隨後可以向機構交易客戶提供擔保貸款，類似於銀行在傳統金融領域提供的大宗經紀服務（prime brokerage）。

Coinbase 周二發聲明稱，通過這項服務，機構選擇按照標準化條款、在符合「D條例豁免條件」的産品中，向Coinbase出借數碼資産。

Coinbase 此前曾涉足借貸領域，但主要為散戶投資者服務，允許人們借出比特幣，但最終遭SEC反對，今沀貸款服務只面向機構，這意味著監管不那麼繁重，但前提是大型投資者有足夠的經驗來處理。

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編輯：李哲毅