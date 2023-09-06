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【美國經濟】瑞士百達財管：美國經濟料明年進入輕度收縮　聯儲局明年次季末開始減息

宏觀解讀 14:15 2023/09/06

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【美國經濟】瑞士百達財管：美國經濟料明年進入輕度收縮　聯儲局明年次季末開始減息

市場關注美國經濟何時步入衰退，瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉表示，由於利率將保持高位，而通脹已經减速，實際利率將變得越來越具有限制性，相信貨幣政策緊縮的滯後效應可能會持續一段時間，但美國經濟减速的發生時間，料從第三季度推遲到第四季度，而在2024 年進入輕度收縮。

崔曉稱，雖然預計信貸緊縮將減緩周期性支出，而且消費者和企業財務所面臨的有利因素正在減少，但美國經濟在加息周期顯示韌性，故將2023年的實際GDP年增長率預期從1.6%上調至2.1%，並預計2024年的平均增長率為0.4%。
 
由於近期出現通脹和就業增長放緩的跡象，讓最終利率定在5.25%至5.50%的可能性上升，預期聯儲局有望在9月份宣佈維持利率不變，但為防止大幅降價，當局將維持鷹派的指導意見，但明年央行面臨的政治壓力或會上升，要求央行在經濟疲軟跡象出現時立刻放寬政策，因此預計美國今年不會降息或改變量化緊縮政策，並預計在2024年第二季度末將首次減息。

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編輯：陳韻妍

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