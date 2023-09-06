【Leica鏡頭】國際版小米13T系列　月底亮相

▲ 小米將於香港時間9月26日晚上8時，在柏林舉行產品發布會。

剛過去的柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2023）雖然未見小米新作小米13T系列，惟小米最新在官方社交平台表示，於香港時間9月26日晚上 8 時，在柏林舉行產品發布會。該產品發布會將推出Lecia鏡頭手機小米13T，以及更高效能的小米13T Pro等。

綜合外電消息，小米13T及小米13T Pro均配備Leica三鏡頭模組，包括：5,000萬像素OIS主鏡、1,200萬像素廣角鏡，以及5,000萬像素2x焦距鏡頭；前置鏡頭則為1,200萬像素。兩機款均內置5,000mAh電池，13T及13T Pro將分別對應67W及120W快速充電。

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擁有更高效能的小米13T Pro，將配備6.67吋屏幕，支援144Hz更新率、亮度達2,600nits；機背設有黑色玻璃及淺藍色仿皮兩款，機身達到IP68 等級防塵防水。

各手機大廠近日紛紛傳來推出新款智能手機消息，除了小米之外，Apple將於下周香港時間9月13日（下周三）凌晨一點舉行發布會，預計推出iPhone 15系列；Google將會在香港時間10月5日凌晨1時舉行發布會，預計推出Pixel 8系列。

責任編輯：張寶燕

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