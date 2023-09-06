印度傳月底改國名「Bharat」 G20邀請函有暗示

印度即將在周六（9日）起主辦二十國集團（G20）峰會，發出的邀請函用上「Bharat」，而非英文「India」，引發外界揣測，印度或在月底更動國家名稱。

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印度政府向參加G20峰會領袖發出的國宴邀請函中，總統穆爾穆（Draupadi Murmu）頭銜的英文為「president of Bharat」，而非過往大眾熟知的「India」。據悉，印度政府已下令國會於月底召開特別會議，提出將印度國名改為「Bharat」。

「Bharat」一詞可追溯至古印度的梵文文獻中，根據印度憲法，「India」與「Bharat」均是印度的官方國家名稱。

總理莫迪（Narendra Modi）被指積極消除英國殖民時代痕跡，屢次稱呼「Bharat」代表印度。莫迪所屬執政黨人民黨過往往提出反對稱印度為「India」，指名稱來自西方及在英國殖民時強制使用。

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事實上，印度各屆政府亦多次嘗試減少英國殖民時期影響，包括更改城市及道路名稱等，莫迪上台後情況愈發劇烈，甚至翻修首都新德里國會地區由英國殖民時代留下的建築。

不過，改國名亦非獲得印度國內一面倒支持。國會反對派議員塔魯爾（Shashi Tharoor）希望政府不會愚蠢到放棄「India」，指兩個名稱可以共存，強調一個名稱反映當地歷史，另一個則獲世界熟知。

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責任編輯：吳漢培