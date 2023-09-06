  • 31°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度傳月底改國名「Bharat」 G20邀請函有暗示

環球社會熱點 13:15 2023/09/06

分享：

分享：

印度即將在周六（9日）起主辦二十國集團（G20）峰會，發出的邀請函用上「Bharat」，而非英文「India」，引發外界揣測，印度或在月底更動國家名稱。

印度上季GDP增長 料創一年以來新高 【下一頁】

印度政府向參加G20峰會領袖發出的國宴邀請函中，總統穆爾穆（Draupadi Murmu）頭銜的英文為「president of Bharat」，而非過往大眾熟知的「India」。據悉，印度政府已下令國會於月底召開特別會議，提出將印度國名改為「Bharat」。

「Bharat」一詞可追溯至古印度的梵文文獻中，根據印度憲法，「India」與「Bharat」均是印度的官方國家名稱。

總理莫迪（Narendra Modi）被指積極消除英國殖民時代痕跡，屢次稱呼「Bharat」代表印度。莫迪所屬執政黨人民黨過往往提出反對稱印度為「India」，指名稱來自西方及在英國殖民時強制使用。

印度宣布 「月船3號」在月球表面探測到硫及鐵 【下一頁】

事實上，印度各屆政府亦多次嘗試減少英國殖民時期影響，包括更改城市及道路名稱等，莫迪上台後情況愈發劇烈，甚至翻修首都新德里國會地區由英國殖民時代留下的建築。

不過，改國名亦非獲得印度國內一面倒支持。國會反對派議員塔魯爾（Shashi Tharoor）希望政府不會愚蠢到放棄「India」，指兩個名稱可以共存，強調一個名稱反映當地歷史，另一個則獲世界熟知。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國經濟】「第114條通知」拆解 伯明翰非真正「破產」
今日
【英國經濟】「第114條通知」拆解 伯明翰非真正「破產」
【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵
今日
【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵
英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
2023/09/05
英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
英女星瘦到網民群嘲 出post證「大食」
今日
英女星瘦到網民群嘲 出post證「大食」
83歲英婦公審37歲前夫呃錢 結婚3年賠上大半生積蓄
今日
83歲英婦公審37歲前夫呃錢 結婚3年賠上大半生積蓄

你可能感興趣

【英國經濟】「第114條通知」拆解 伯明翰非真正「破產」
今日 12:28
【英國經濟】「第114條通知」拆解 伯明翰非真正「破產」
【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵
今日 10:47
【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵
英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
22:44 2023/09/05
英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
地緣政治 外交 印度 莫迪 G20 英國

下一篇文章

【英國經濟】「第114條通知」拆解 伯明翰非真正「破產」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客
紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客
英女星瘦到網民群嘲 出post證「大食」
英女星瘦到網民群嘲 出post證「大食」
【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵
【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵
英大學考慮每周上堂僅3日 放學生更多時間兼職
英大學考慮每周上堂僅3日 放學生更多時間兼職
英教育大臣回應學校倒塌危機 不滿記者質問激動爆粗（有片）
英教育大臣回應學校倒塌危機 不滿記者質問激動爆粗（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款