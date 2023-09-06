【Google更新】Android轉用新Logo　機械人變3D造型

▲ 全新Android機械人「Bugdroid」改用3D造型，預計在10月初的Pixel 8發布會中展示。

Google近日趕於Android 14正式版本即將面世前，更新Android標誌，全新Android機械人「Bugdroid」改用3D造型，預計在Pixel 8發布會中再作展示。

Google在官方網誌正式公開Android機械人標誌，由平面2D改為3D立體化造型，表示讓Android機械人自由地穿梭在數碼環境與現實生活，適應虛擬實境等應用。

在字體方面，Google亦將原本「android」的首字母改為大寫，變成「Android」，並且將字體間距及粗度略減。Google表示，由今年開始，更新版3D Bugdroid標誌，將陸續出現在Android裝置上和更多地方。

【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦 推新一代Cloud TPU 提升AI訓練推論能力

【Google Cloud 2023】Google擴大生成式AI佈局 文書助手Duet AI引入Google Meet

Google在過去發展Android的十多年來，不斷改造新形象，初代Android 系統都是以英文字母搭配甜品名來命名，例如2009年就有Android Cupcake、Android Donut、Android Eclair，直至2019年，由公布了Android 10開始，就只有數字代號。

料隨10月Pixel 8發布會亮相

今年的Google I/O開發者大會上發表了新一代Android 14系統及釋出Android 14第二個測試的預覽版本，惟正式上線時間仍有待公布。綜合外媒預測，在即將舉行的秋季發布會上（香港時間10月5日凌晨1時舉行），Android 14正式版本將隨著智能手機Pixel 8推出。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？ 上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：