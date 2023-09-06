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【Google更新】Android轉用新Logo　機械人變3D造型

科技 13:14 2023/09/06

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全新Android機械人「Bugdroid」改用3D造型，預計在10月初的Pixel 8發布會中展示。

Google近日趕於Android 14正式版本即將面世前，更新Android標誌，全新Android機械人「Bugdroid」改用3D造型，預計在Pixel 8發布會中再作展示。

Google在官方網誌正式公開Android機械人標誌，由平面2D改為3D立體化造型，表示讓Android機械人自由地穿梭在數碼環境與現實生活，適應虛擬實境等應用。

在字體方面，Google亦將原本「android」的首字母改為大寫，變成「Android」，並且將字體間距及粗度略減。Google表示，由今年開始，更新版3D Bugdroid標誌，將陸續出現在Android裝置上和更多地方。

【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦　推新一代Cloud TPU　提升AI訓練推論能力

【Google Cloud 2023】Google擴大生成式AI佈局　文書助手Duet AI引入Google Meet

Google在過去發展Android的十多年來，不斷改造新形象，初代Android 系統都是以英文字母搭配甜品名來命名，例如2009年就有Android Cupcake、Android Donut、Android Eclair，直至2019年，由公布了Android 10開始，就只有數字代號。

料隨10月Pixel 8發布會亮相

今年的Google I/O開發者大會上發表了新一代Android 14系統及釋出Android 14第二個測試的預覽版本，惟正式上線時間仍有待公布。綜合外媒預測，在即將舉行的秋季發布會上（香港時間10月5日凌晨1時舉行），Android 14正式版本將隨著智能手機Pixel 8推出。

責任編輯：張寶燕

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