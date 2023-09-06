【英國經濟】「第114條通知」拆解 伯明翰非真正「破產」

英國伯明翰（Birmingham）的市政府引用「第114條通知」（Section 114），宣布「破產」。事實上，伯明翰市政府並非真正「破產」。

【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵 【下一頁】

「第114條通知」是甚麼？

「第114條通知」為政府公告，通知大眾市政府財政出現問題。

如何發出「第114條通知」？

根據《1988年地方政府財政法》（Local Government Finance Act 1988），市政府財務長肩負嚴格法律責任，只要他們認為市政府收入無力負擔支出，將會發出第114條通知。財務長發出時不需獲得市議員同意，發出前亦需警告市政府財政已到臨界點。

下一步行動

伯明翰市政府領導強調，如社會福利﹑垃圾收集及保障弱勢社群等必要服務將會維持，其他非必要開支會暫停。市政府將在9月26日舉行會議，並與地方發展、房屋及社區持續商討，決定解決債務的方案。

市政府發出後被禁止承諾新支出，必須在21日內商討下一步行動。有智庫指市政府可透過加市府稅改善財政狀況，在不需公投下可最多上升5%。但按照伯明翰市政府狀況，可能需要尋求英國政府允許，才可能不需公投下增加稅率超過5%。

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英國同類事件

早在2018年，北安普敦郡（Northamptonshire）因負債約10億英鎊，成為20年來首個發出第114條通知的英國市政府。

薩里郡沃金（Woking）﹑倫敦南部克羅伊登（Croydon）﹑東南自治市鎮斯勞（Slough）及埃塞克斯郡瑟羅克（Thurrock）亦分別在2023年至2021年間宣布「破產」。

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責任編輯：吳漢培