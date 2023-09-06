【網購支付】PayMe登陸淘寶香港站即推新優惠　消費滿300元減15元

▲ 【網購支付】PayMe登陸淘寶香港站 即日起推新優惠：消費滿300元減15元

滙豐旗下電子錢包PayMe正式登陸淘寶天貓中國香港站，雙方隨即推出消費優惠，由9月6日至30日，PayMe用戶只要在淘寶香港站上，消費滿300元並於結賬時用PayMe付款，即可獲15元立減折扣。

據介紹，雙方是次合作將大力拓展PayMe的商戶網絡，並可讓PayMe用戶於淘寶香港站逾20億件產品當中揀選心頭好。

PayMe：合作推動本港消費市道

滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）表示，是次很榮幸與淘寶香港站合作，攜手推動本港消費市道，並擴充PayMe涵蓋中小企以至是連鎖品牌的商戶網絡，結合PayMe龐大客群的消費力及淘寶香港站跨境電商的優勢，雙方為PayMe用戶帶來更多網購產品的選擇，滿足他們多元化的需要。

PayMe for Business現時覆蓋全港近60,000 家網上及實體商戶，而PayMe用戶今年上半年在網購方面的消費金額和交易量皆按年上升54%，最常於網上消費的種類包括連鎖快餐、電子產品及玩具。

淘寶天貓冀增加支付方式提升購物體驗

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，淘寶香港站一直致力提升對香港消費者的服務，也了解到多元化的支付方式，是提升購物體驗的重要一環，很高興這次通過與PayMe合作，為消費者帶來更多既便捷又安全的支付選擇。

淘寶香港站在剛過去的淘寶618購物節期間，淘寶香港站的成交金額、成交人數、以至客單價都有明顯的按年增幅，服飾及家居家具繼續為淘寶香港站兩大受歡迎類別。

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編輯：李哲毅