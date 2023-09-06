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【互聯網數據】伽馬數據：7月中國遊戲銷售收入按年增37.5%　網易《逆水寒》吸金力排名躍80位

股市 12:08 2023/09/06

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【互聯網數據】伽馬數據：7月中國遊戲銷售收入按年增37.5%　網易《逆水寒》吸金力排名躍80位

內地調查機構伽馬數據發布《2023年7月遊戲產業報告》，內地遊戲市場實際銷售收入286.10億元（人民幣，下同），按年上升37.49%，增長率連續3個月為正，當中手遊市場實際銷售收入221.10億元，按年上升51.09%，受惠運營活動及本月新遊帶來增長。

報告指出，7月正值暑期，部分手遊推出促銷、促付費活動，帶動流水增長；其次是，部分6月登場新手遊的首月流水釋放於7月，如網易 （09999） （美：NTES）《逆水寒》取得流水按月大幅增長；加上本月多款新遊表現較優，流水均接近億元。

7月份伽馬數據移動遊戲流水測算榜TOP10中，《逆水寒》排名上升幅度最大，上升80名至第3位，而首兩位仍然是騰訊 （00700） 《王者榮耀》及《和平精英》。

海外發展方面，7月中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入為15.06億美元，按月增長2.37%，多款頭部產品收入增長，近兩月新遊帶來增量。其中《使命召喚手游》《和平精英》《三國志·戰略版》等產品收入按月增長；《黎明覺醒：生機》《哈利波特：魔法覺醒》6月海外上線，7月帶來增量。

ET財智Talk
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記者：李哲毅

港股 美股 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 網易（美：NTES）
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