【新iPhone】iPhone 15發布倒數！　Apple推出官方YouTube直播頁面（附連結）

蘋果（Apple）2023秋季新品發布會邀請函近日已正式發出，預計新iPhone 15、iPhone 15 Pro系列會是Apple發布活動重點，將於香港時間9月13日（下周三）凌晨一點舉行。是次新iPhone發布將於Apple加州總部進行，並一如以往，同步在線上直播。

距離新iPhone發布活動僅一星期，Apple也推出YouTube活動頁面倒數計時，有興趣觀看直播的用戶，可啟用瀏覽器及應用程式內通知；或者在蘋果的專用活動頁面及Apple TV應用程式上直播。

Pro Max機款料首搭載「潛望式變焦鏡頭」

Apple是次發布會主題口號為「Wonderlust」，據外媒指，主題由wonder（驚嘆）和wanderlust（旅遊慾）組成，預計會上將推出提供USB-C充電接口的iPhone 15、iPhone15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15Pro Max。其中，iPhone 15 Pro Max最終可能定名為iPhone 15 Ultra，並傳聞是首款配備「潛望式變焦鏡頭」的機款。

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「潛望式變焦鏡頭」有何分別？

最明顯的優點就是焦距比較長，望遠放大效果更輕鬆快速

支援自動對焦，當鏡頭向前或向後移動，遠方物件可精準聚焦在感光元件上

確保以5X或10X放大倍率拍攝影像都擁有高清晰度，盡可能降低噪點

拍攝小昆蟲或爬行動物，也可以在無須靠太近的情況下進行微距拍攝

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另外，綜合外媒消息，是次新iPhone將有新配色，以及可能會更新AirPods系列，發布全新Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2。

責任編輯：張寶燕

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