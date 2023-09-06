▲ 【MPF】積金評級：8月MPF人均虧損7800元 年初至今投資回報降至約 2.67%

積金評級公布，強積金 8 月份錄得約 3.21% 的投資虧損，令年初至今的投資回報降至約 2.67%。以港元計算，強積金 8 月份投資虧損約為 368 億港元，即每名強積金成員平均虧損約 7,800 港元，令強積金年初至今的累計投資收益降至約 278 億港元，相當於每名成員平均累計投資收益約 5,900 港元。

計入 8 月份的投資虧損和供款後，截至 8 月底強積金總資產約為 1.115 萬億元，相等於成員平均賬戶結餘約為 23.76萬元；今年來強積金回報約2.67%。

積金評級指，8月份全球股市疲弱，當中香港及中國股市表現最差，而市場對內地房地產市場的擔憂，導致積金評級香港及中國股票基金 8 月份虧損約 7.89%。

積金評級主席叢川普指，8月中，市場對中國經濟健康狀況和房地產危機的擔憂，令強積金處於今年大部份收益可能被抵消的危機中，但在最後一周市場反彈，令虧損降至 3.21%。

積金局回應指，強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理，無須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場。

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編輯：陳韻妍