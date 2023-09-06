新世界北都補價35億　趁低補土儲可建逾110萬呎

為增加土地供應，上屆政府將用於工廈「標準金額」補地價模式，引入至新界新發展區。及至近期，政府大幅下調標準補金額，終見成效。市場消息指，新世界發展（00017）日前以此方式，為旗下粉嶺北農地補價，涉資約35億元，料提供逾3,000伙，每平方呎地價約3,100元。

據了解，項目位於美景新邨對面，佔地逾15.6萬平方呎，現規劃為「住宅（甲類）」用途，可按7.2倍地積比率發展，即可建樓面超過112.3萬平方呎，其中93.6萬平方呎為住宅樓面，18.7萬平方呎為非住宅樓面。據地政總署最新公布，住宅部分每呎標準金額3,484元、非住宅每呎則為2,090元，在扣除地皮價值後，料補地價金額約35億元，即每平方呎地價約3,100元。

新世界發言人回應傳媒查詢時表示，集團現時在北部都會區持有約1,500萬平方呎農地，主要分布於元朗及粉嶺北，但目前對於個別農地的補地價進度不宜作出評論。

據新世界《2022/2023中期業績公告》顯示，截至2022年底，新世界在港持有應佔總樓面面積約881萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約404萬平方呎，另於新界持有約1,639萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約90%位於「北部都會區」範圍。

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