傳中國將推出大基金三期扶持晶片業 規模近3,000億元人幣

內地傳再部署措施，實現半導體自給自足。引述兩位知情人士消息，中國將推出一項國家支持的投資基金，旨在為半導體行業籌集約400億美元，即近3,000億元人民幣，加緊追趕美國等競爭對手的腳步。這可能是中國集成電路產業投資基金（也稱為大基金）推出的三期基金中，規模最大的一期。前兩期基金分別籌集約1,387億元人民幣和2,000億元人民幣。晶片股今日造好，中芯(00981) 收報21.45元上升2.3%，華虹半導體(01347) 收報21.05元上升2.1%。

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消息指，大基金第三期已於幾個月前獲得中國當局批准，主要投資重點之一將是晶片製造設備。第一位消息人士提到，財政部門計劃向大基金第三期出資600億元人民幣；其餘資金需向其他出資者募集，具體出資者情況目前尚不清楚。

另外，工信部、財政部近日聯合印發《電子信息製造業2023至2024年穩增長行動方案》，提出多項工作舉措促進產業發展。其中提出，落實《新時期促

進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》及各項細則，落實集成電路企業增值稅加計抵減政策，協調解決企業在享受優惠政策中的問題。著力提升晶片供給能力，積極協調晶片企業與應用企業的對接交流。

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