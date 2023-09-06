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【銀行危機】FDIC為SBNY價值330億美元商業房地產貸款組合尋覓買家

宏觀解讀 11:04 2023/09/06

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美國聯邦存款保險公司（FDIC）周二表示，正為已倒閉的簽名銀行（Signature Bank，SBNY）價值330億美元的商業房地產（CRE）貸款組合尋找買家，該行CRE貸款組合有大部分是由位處紐約的多戶房產所組成，FDIC將在未來3個月內推銷該資產。

簽名銀行在CRE的組合中，約有150億美元的貸款是以租金穩定或受控的住宅作為抵押。

總部在紐約的簽名銀行今年春季倒閉，自3月份儲戶紛紛尋求更高的回報和更安全的銀行後關閉以來，FDIC一直在尋求出售簽名銀行的部分資產。

紐約社區銀行（美：NYCB）旗下子公司Flagstar Bank在3月與FDIC達成協議，以27億美元的收購簽名銀行384億美元資產，包括129億美元債務，簽名銀行的40間分行作為Flagstar的分支機構營運。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

相關文章：

【銀行危機】紐約社區銀行子企收購Signature Bank資產

編輯：胡學能

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