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恒指公司指港股成交額雖緩 仍維持交投活躍度

股樓投資 15:25 2023/09/06

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今年以來，本港股市交投偏淡，錄2,000億元單日成交的次數亦屈指可數。特首李家超亦表明會成立小組專責研究如何增加股票市場流動性。恒指公司在網誌中提及，今年首8個月，香港股市日均成交額為1,120億元，按年下跌12％，目前低於長期的上升趨勢。值得留意的是，日均成交額下跌並不意味著港股失去活力。今年8月港股交易轉手率為85％，與其長期平均值相若，可見市場交投仍維持活力。至2時50分，港交所報311.4元，跌0.2%。

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【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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恒指公司指出，恒生科技指數自其推出以來的交易轉手率平均為91％，比大市交投更為活躍。恒生科技指數交投活躍，亦可提供針對在香港上市的首30大科技股票的投資策略，今年日均成交額下跌或部分由於2021至2022年全球市場貨幣政策產生的充足流動性刺激股市成交帶來的高基數影響。

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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