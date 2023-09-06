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【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵

環球經濟金融 10:47 2023/09/06

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英國第二大城市伯明翰（Birmingham）的市政府周二（5日）宣布破產，消息震撼當地。有長年支持地方政府的智庫透露，多個市政府正面臨嚴峻財政困難，恐怕會成為另一個伯明翰。

英國伯明翰為何破產？拆解主要原因 【下一頁】

英國智庫「地區政府資訊單位」（ Local Government Information Unit）行政總裁卡爾—韋斯特（Jonathan Carr-West）表示，不少英格蘭市政府透露，正面對最嚴重的財政危機，指內閣政府長年使地方資金只夠勉強度日。

卡爾—韋斯特強調伯明翰只是危機中暫時最大規模的市政府，亦相信不會是最後一個。他指如果一切無改善，市政府破產潮恐怕爆發。

薩里郡沃金（Woking）﹑倫敦南部克羅伊登（Croydon）及埃塞克斯郡瑟羅克（Thurrock）近來接連宣布「破產」，主要受投資項目失利及資金大幅減少影響。

83歲英婦公審37歲前夫呃錢 結婚3年賠上大半生積蓄 【下一頁】

「地方政府協會」（Local Government Association，LGA）估計，未來兩年英國地方政府如需維持服務，需填補高達30億英鎊（約295.5億港元）資金缺口。

LGA主席戴維斯（Shaun Davies）指出，市政府紓解財政壓力能力不足，主要受制於年度撥款及一次性撥款不足，以及資金改革屢次押。

國會地方發展、房屋及社區委員會主席﹑工黨議員貝茨（Clive Betts）表示，回顧多個市政府多來面對的財政問題，主因源自地方政府撥款為2010年後削減幅度最大公共部門。

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責任編輯：吳漢培

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