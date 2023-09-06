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【石Sir午市閒談】今日推介昆侖能源、福耀玻璃、稀美資源

股市 12:30 2023/09/06

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恒生指數中午收報18306點，跌150點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介昆侖能源 （00135） 、福耀玻璃 （03606） 、稀美資源 （09936） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3608806

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介昆侖能源、福耀玻璃、稀美資源

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

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欄名 : 石Sir午市閒談

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