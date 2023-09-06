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【內房危機】官媒：過去推出的限購、限售等政策已不合時宜　應因城施策盡快取消　

股市 10:21 2023/09/06

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【內房危機】官媒：過去推出的限購、限售等政策已不合時宜　應因城施策盡快取消　

內地連番出招提振內房，官媒《證券時報》發表題為《因城施策取消非必要限購限售支持樓市復蘇》的評論文章，指瀋陽落實的「認房不認貸」、降低商貸首付比例等政策可讓非一線熱點城市借鑑，過去市場過熱階段出台的限購、限售等政策都可因城施策盡快取消。

取消限購、限貸、限售等限制性政策利好二手市場

報道引述瀋陽出台了26條購房支持新政，包括取消二環內限購政策，取消住房銷售限制年限規定，這意味著瀋陽的限購、限售政策取消，而當地取消限制性政策，是因為當地樓市成交持續低迷，庫存去化壓力較大，而「取消限購、限貸、限售等限制性政策，有利於改善當地二手房市場的流動性和活躍度」。

「限購、限貸、限售等限制性政策，是過去在房地產市場過熱階段出台的抑制投機炒房的措施，在當前房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢下，繼續執行已不合時宜。」

房地產市場總體仍處於調整階段

報道指，目前房地產市場總體仍處於調整階段，要確保房地產市場的平穩，銷售端的穩定至關重要。只有銷售企穩，房企現金流才能獲得明顯改善，進而傳導至地產上游的拿地、開工建設等環節，帶來投資活動的好轉。

「當前急需在地產銷售端繼續加大政策支持力度，從而促進此前受限制性政策抑制的剛性和改善性住房潛在需求的釋放」。

近期樓市釋放明確寬鬆政策信號，中央各部門已經優化調整了多項全國性購房政策，體現了中央對當前合理住房需求的大力支持。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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編輯：陳韻妍

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