【銀行開足7日】渣打大圍分行及深圳卓越支行延長周六及周日營業時間

渣打香港公布，該行和渣打中國將於本周六（9日）起於指定分行推行一星期7天營業，方便有需要的跨境客戶及旅客於周六及周日到相關分行開立個人戶口及諮詢各項理財產品。

渣打香港指，今年以來，訪港內地旅客數目持續上升，港人北上消費次數亦明顯增加，指定分行推一星期7天營業，是為迎接十一黃金周旅客及配合客戶對粵港澳大灣區跨境理財的殷切需求。

7天營業安排詳情：

渣打香港大圍分行 渣打中國深圳卓越支行 地址 新界大圍車公廟路18號圍方3樓321B號舖 深圳市福田區中心區益田路與福華路交匯處卓越時代廣場1A01-A, 1A01-B, 1A01-C 周六及周日新營業時間 星期六︰上午9時至下午5時* 星期日：中午12時至下午5時* 星期六及日︰上午10時至下午4時^

註: *於延長營業時間內，即周六下午1時至5時及周日中午12時至下午5時期間，渣打香港大圍分行不設櫃位服務。

^渣打中國深圳卓越支行只提供部份銀行服務。

渣打香港指，該行特設大灣區專隊，為客戶提供跨境銀行服務，今年上半年內地高端客戶開戶數目已超去年全年總數。該行持續優化兩地跨境服務，例如跨境見證服務，讓持有兩地渣打賬戶之客戶，在當地遞交相關文件，輕鬆管理跨境賬戶（如: 遠程激活銀行賬戶或更新證件資料等），免卻來回奔波。

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編輯：胡學能