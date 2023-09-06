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【小米1810】小米個別直營店將轉為專賣店模式經營　降低成本及提升效率

股市 10:05 2023/09/06

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【小米1810】小米個別直營店將轉為專賣店模式經營　降低成本及提升效率

內地傳媒報道，小米 （01810） 於今年上半年向經銷商提出將小米之家直營店轉讓的政策，意味個別直營店將轉為專賣店模式經營，以降低投入成本及提升效率。小米回應稱，小米正在推動商店整合，有經銷商在拓店過程中認為小米之家直營店位置和效益較好，提出希望可以轉給他們經營。

報道指，上海原先共有23家小米之家直營店，今年有4家將到期退鋪，7家轉給經銷商，意味今年底只有12家小米之家直營店，按年減少近半。

小米集團總裁盧偉冰於去年底曾稱，小米新零售部門今年要持續推行降本增效，線下處於虧損邊緣的直營店要適當減重，同時推動小米較大的合作商多開店、做大做強，發展為小米的忠實合作夥伴。

截至今年2月，小米之家約有1.06萬家，其中300多家為直營店，專賣店和授權店各有約5000家，預計今年小米之家直營店數量將繼續減少。

相關文章：【業績│1810】小米彈3%　次季收入跌4%　經調整純利51.4億人幣　同勝預期（第二版）

相關文章：【小米1810】小米汽車據報招聘逾百名工人　畢業不足一年享月薪4300元人幣兼18薪

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【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

編輯：陳韻妍

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