【券商點睇】LNG項目按規劃投產 新天綠色長綫布局漸見成效

中泰國際證券報告指，新天綠色能源（00956）中期業績略遜預期，上半年少賺1%至14.4億元人民幣，主要因天然氣業務收入按年下跌2.8%。另氣銷毛差收縮，導致天然氣業務毛利率按年下跌4.1個百分點至7.6%。

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該行認為，公司長遠發展布局已經分階段見成效。6月，河北唐山LNG項目一階段正式投運，包括4座LNG儲罐及一個LNG船舶泊位。唐山LNG項目二階段工程整體完工進度已達一半以上，目標於2025年投運，包括8座LNG儲罐及一個LNG船舶泊位。第三階段有望於2030年前投運，包括8座LNG儲罐。

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盡管中期業績較遜預期， 但該行認為天然氣業務有望下半年改善，主要因中國經濟處於恢復當中，推動工商業對天然氣消耗需求；天然氣上下游價格聯動工作已經積極推動，有利穩定公司燃氣銷售毛差。因應中期業績， 中泰國際證券分別下調公司2023至2025年純利預測10.1%、5.6%及2.3%，維持2024年目標市盈率6倍的估值，將H股目標價由5.03元調低至4.65元，重申「買入」評級。

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責任編輯：林衛