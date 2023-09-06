▲ 【AMZN】美FTC據報將起訴亞馬遜違反反壟斷法例 亞馬遜或被迫分拆物流部門

《華爾街日報》引述消息人士透露，亞馬遜Amazon（美：AMZN）高管尚未向美國聯邦貿易委員會（FTC）就反壟斷指控達成和解一事做出讓步，故FTC計劃於本月底對亞馬遜提出訴訟。

報道指，亞馬遜法律團隊高級成員於8月15日與FTC官員進行視象會議，有關會議一般視為法庭大戰前的最後一步，亞馬遜可藉以向監管機構陳述自己的理由，是阻止公司被起訴的最後機會，但消息指，亞馬遜的律師並沒有在會議上提出具體的讓步建議。

調查亞馬遜是否在平台上偏袒自己的產品

FTC一直調查亞馬遜的經營手法，包括有否在平台上偏袒自己的產品，對競爭對手作出不公平舉動，以及亞馬遜如何對待平台上的其他賣家。

消息人士稱，FTC的起訴同時會針對亞馬遜的一些商業行為，包括物流項目的配送、第三方賣家在亞馬遜平台上的定價等，而訴訟會向亞馬遜提出一些結構性補救措施，包括分拆物流部門的可能。

FTC早於美國前總統特朗普時代，便開始調查亞馬遜涉嫌違反反壟斷法例。

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編輯：陳韻妍