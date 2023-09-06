【券商點睇】券商關注其生態協同 復星國際核心產業全面復甦

開源證券發表報告指，復星國際（00656）上半年收入按年升11%，純利下降40%，主要因去年同期已處置企業利潤，且出售財務投資收益較高。截至6月底，公司合併報表、集團有息負債2,164億元（人民幣，下同）及902億元，相比去年底減少105億元及78億元，境外成功跨越債務「到期牆」，無一年內到期重大境外債券。

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報告指，上半年復星國際的科創投入按年上升20%，公司通過全面數智化提升產業能力，打通FC2M生態閉環，上半年消費會員數773萬人，供應鏈實現採購降本7.4億元，健康板塊深度生態協同，實現生態銷售近14億元，復星保德信深度協同康養產業資源，達成「星享壽」社區單按年增245%。同時，公司致力於全球資源嫁接全球動力，旗下子公司全球化運營和投融資，目前共有39家海外運營企業，全球組織及本地運營助力業務擴張進入新階段。

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開源證券認為，公司持續加大非核心非戰略資產退出力度，債務總量持續下降，核心產業業績全面復甦，考慮到公司出售資產進度超預期，預計2023至2025年純利變幅為721.9%、32.4%及29.8%，當前股價對應市盈率約為9倍、6.8倍及5.3倍，公司瘦身健體，核心產業業績全面復甦，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛