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【券商點睇】新能源車銷量逐月升 長城汽車發展勢頭正猛

股樓投資 09:41 2023/09/06

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安信國際證券指，長城汽車（02333）上半年業績符合預期。期內，公司收入為699.7億元（人民幣，下同），按年增加12.6%，純利下降75.7%至13.6億元，業績下滑主要因行業競爭加劇，價格戰嚴重。同時，公司向新能源轉型，對研發、渠道建設、營銷投入增加。

 

【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

報告指，8月，長汽智能新能源產品銷售2.6萬輛，按年增長119.5%，按月增長22%。首8個月銷售14.8萬輛，按年增長71.3％。上半年陸續上市的坦克500HI4-T、魏牌藍山、哈弗梟龍、梟龍MAX推動公司銷量增長。該行認為，新產品在Hi4、Hi4-T的混動技術加持下，有望熱銷。未來長城新能源銷量將持續增長。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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安信國際證券表示，隨着長汽的新能源銷量逐月提升，發展勢頭良好，預計公司2023至2025年實現營業收入為1,681億元、2,122億元和2,492億元，對應純利分別為50.5億元、74.2億元和88.7億元，維持目標價14.1港元，對應2023年預測市盈率21.5倍，評級為「買入」。

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責任編輯：林衛

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