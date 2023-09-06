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【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：新瑞銀的資產規模並非過於龐大　瑞信證券研究部將於9月18日結束

股市 09:24 2023/09/06

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瑞銀收購瑞信後，資產總值達1.6萬億美元，但瑞銀行政總裁Sergio Ermotti認為，與瑞士國內生產規模（GDP）比較，新瑞銀的資產規模並非過於龐大。瑞士去年經濟產出只有8780億美元。

Ermotti表示，新瑞銀資產負債表中，20%投放於瑞士房地產市場，回報相對穩定，有能力抵禦逾2000億美元的投資虧損。

瑞信多年來都奉行錯誤的經營模式

「瑞信破產源於多年來都奉行錯誤的經營模式，導致銀行於過去數年不幸地出現數以十億美元計的經營虧損，而且還可能會繼續虧損，故銀行已經無法生存。」

瑞信的經營失敗導致出現數十億美元的資金外流，引發流動性危機，最終被瑞銀收購。

瑞信99%員工都是好人

Ermotti指，瑞信部分資金已轉入瑞銀，部分則轉移至瑞士甚至其他海外銀行，但他仍有信心瑞信可成功地融入瑞銀之中。

瑞銀上周指，為節省100億美元成本，僅於瑞士便會裁員3000人。Ermotti稱：「瑞信99%員工都是好人，都是正真的人，相信整合瑞信不會構成問題。」

瑞信證券研究部將併入瑞銀證券

隨瑞銀與瑞信合併，瑞銀將瑞信財富管理客戶可接觸到的股票範圍增加1倍至逾3000隻股票，債券研究也由昔日的2600隻，大幅增至1.8萬隻。與此同時，瑞信證券研究部將併入瑞銀證券，意味瑞信證券將於9月18日起結束，而瑞信客戶可於10月初之前繼續查閱昔日的研究報告，並於未來數周獲得接入瑞銀研究部的權限。

相關文章：【瑞銀瑞信】瑞銀將全面整合瑞信銀行、CEO料將裁員3000人　次季盈利289億美元

相關文章：【AT1債券】瑞銀研究發行AT1債券　料9月發行

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【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

編輯：陳韻妍

美股 Sergio Ermotti 收購 財富及資產管理 瑞銀 合併 經濟 瑞士 裁員
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