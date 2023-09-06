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北京能源國際控股中期業績符合預期　高質量發展行穩致遠  

股訊匯 11:30 2023/09/06

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（左起）京能國際首席財務官黃慧，董事會主席張平，高級副總裁劉東升。

北京能源國際控股有限公司（簡稱「京能國際」，股票代號：0686.HK）是中國清潔能源行業的領先企業，致力於推動綠色低碳能源的發展。在新一輪能源革命蓬勃興起的背景下，京能國際緊跟時代步伐，不斷努力實現高質量的發展，為能源綠色低碳轉型做出了卓越貢獻。

京能國際在8月29日正式公佈了2023年上半年業績報告。報告顯示，公司在2023年上半年實現了25.74億元（人民幣，下同）的營業收入，同比增長5.89億元；利潤總額為3.42億元，同比下降0.22億元；總資產達到了687.26億元，較年初增加了83.98億元。本期利潤下降主要是因為京能國際專注於主營業務，持續擴大優質業務規模，公司整體平均融資規模較去年同期大幅增加，同比增長了37%。

京能國際董事會主席張平

9月5日的業績發佈會上，京能國際董事會主席張平表示：「公司主要從事發電站及其他清潔能源項目的開發、投資、營運及管理，圍繞清潔能源全產業鏈，投資開發風電、光伏發電、水電等清潔能源以及儲能、氫能、綜合智慧能源，重點業務範圍覆蓋全國24省市自治區，同時聚焦澳洲和越南等海外市場。

西藏自治區年度電力保供重點項目順利投運

公司具有清晰的戰略佈局，堅持「基地化、區域化、國際化」的原則，細化「十四五」規劃發展路徑，按照「雙環線、一中心、一聚焦」的思路進一步優化業務拓展佈局，持續加大自主開發力度，不斷夯實和提升主業規模優勢，儲備項目資源高效轉化。在戰略新興業務板塊積極在儲能、氫能、數字算力等加大力度開展佈局，積蓄專業能力。京能國際堅持創新、協調、綠色、開放、共享的理念，致力於成為一流的國際化清潔能源生態投資運營商。」

京能國際位於雲南保山的水力發電站

2023年是京能國際邁向高質量發展之路的關鍵之年，也是中國實施「十四五」規劃的重要時期。在今年上半年，京能國際以「攻堅突破年」為定位，致力於國際化視野下的業務拓展和投資開發。截至2023年6月底，公司並網運營裝機容量達到770萬千瓦，同比增長67%，並力爭在年底達到1000萬千瓦。這意味著公司在裝機容量方面實現了3年翻5倍的驚人增長，為未來穩健發展奠定了堅實的基礎。

同時，京能國際制定了「十四五」發展目標，不斷細化優化工程建設、創新融資、安全生產、經營對標、資產管理等方面的舉措，持續提升全面管理水平，深化改革創新，取得了卓越的成績。在國內外多個領域都取得了突破性的進展，實現了高質量發展的目標。根據中共中央、國務院於2022年底印發的《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，中國將大幅提高清潔能源利用水平，建設多能互補的清潔能源基地，特別是在沙漠、戈壁和荒漠地區加快建設大型風電和光伏基地。在這一國家政策的指導下，京能國際堅定了目標，按照「基地化、區域化、國際化」的發展路徑，進一步優化業務拓展佈局，持續加大自主開發力度。其中「吉電進京」5吉瓦風電基地項目已納入國家「十四五」中期調整規劃，「蒙電進京」10吉瓦基地項目的輸電方案已提交國家能源局申請納入規劃，為清潔能源發展注入了新動力。同時，公司以國際化視野謀劃佈局，通過與國際市場的合作和交流，不斷提升自身的競爭力和影響力。

京能國際展現了公司在清潔能源領域的強勁實力和發展潛力。3月14日取得聯合資信授予的「AAA」境內主體長期信用評級，繼惠譽「A」和標普「BBB+」國際信用評級後，成功搭建完成京能國際境內外信用體系建設，躍身全國電力企業信用第一梯隊。3月29日，京能國際作為發起人成功發行國內首單光伏公募REIT並在上交所上市，盤活存量資產，募集資金29.346億元，且可持續擴募公司存量資產潛力巨大。

展望未來，京能國際將繼續堅持以清潔能源為核心，以高質量發展為目標，努力實現清潔能源的全面利用和推廣。公司將繼續加大自主開發力度，優化業務拓展佈局，並積極參與國際市場競爭，提升自身的國際影響力。京能國際將繼續推動能源轉型，為實現綠色低碳的未來能源體系做出更大貢獻。

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