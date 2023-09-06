【港股市況】滙豐ADR較港高1%　恒指黑期升約45點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約22點，恒指料開報18479點。滙豐 （00005） ADR折合報58.37元，較港收市價高0.72元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報327.75元，較港收市價低1.25元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.77元，較港收市價0.42元或0.5%。

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財經日誌︰

即市走勢︰

【09：13】期指開報18367點，跌56點。

【08：41】恒指黑期升約45點，報18451點，道指期貨升21點，報34701點。

【07：45】【Morning精點】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘︳英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產

【07：45】港股ADR收報18479點，升22點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.37元，較港收市價高0.72元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報327.75元，較港收市價低1.25元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.77元，較港收市價0.42元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股市場繼續聚焦通脹問題，OPEC+沙特及俄羅斯將自願減產原油計劃維持至年底，布蘭持期油突破90美元，創7個月高位，債息上升，美國10年債息升穿4.27厘，美股偏軟。道指收跌195點，報34641點；標指跌18點，報4496點；納指跌10點或0.08%，報14020點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升16點 離岸人民幣守7.3關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩