【港股夜期+北水】北水繼續吸資近42億　大手買融創中海油建行沽騰訊中石油　恒指夜期升32點（不斷更新）

北水流入速度雖然未有昨日般強勁，仍吸資41.7億元，為連續12個交易日錄得淨流入。資金主力買融創中國 （01918） ，全日錄5.4億元淨流入，中海油 （00883） 及建行 （00939） 則分別吸資3.5及3.1億元；淨流出方面，騰訊 （00700） 及中石油 （00857） 均走資1.9億元。

恒指夜期升32點，報18456點。

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恒大爆升八成、融創再升近七成 恒指反覆跌6點

港股反覆偏軟。恒指低開51點，早段曾跌200點，低見18256點，午後曾轉升。恒指跌6點，收報18449點，成交929億元。科指跌0.4%，報4176點。內房股爆升，恒大（ 03333）飈升近83%，融創 （01918） 升68%，碧桂園 （02007） 升近21%。另外，碧桂園服務 （06098） 升近6%，聯想 （00992） 跌逾3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 建行 4.33 +1.2 +8 2 中海油 14.00 +2.2 +7 3 工行 3.74 +1.6 +7 3 藥明生物 42.80 -2.1 -5 34 騰訊 327.60 -0.4 -6 14 友邦 68.80 -0.9 -11 371

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：48】恒大爆升八成、融創再升近七成 恒指夜期升32點

【17：18】【間諜案】港商向心夫婦被控洗錢、台高院二審仍判無罪 惟再延長出境限制

【17：02】【業績│REIT】陽光房地產信託全年每基金單位分派下跌12%至22仙 零售及寫字樓物業組合續租租金仍跌逾2%

【16：45】【小米1810】小米據報已試生產近一個月 每周出產50輛樣辦車

【16：10】內房股爆升，恒大（ 03333）飈升近83%，融創 （01918） 升68%，碧桂園 （02007） 升近21%。另外，碧桂園服務 （06098） 升近6%，聯想 （00992） 跌逾3%。恒指反覆跌6點，收報18449點，成交929億元。科指跌0.4%，報4176點。

【16：06】【香港股市】促進股票市場流動性專責小組據報今午開會 或討論放寬上市門檻

【16：00】恒指U盤前跌7點，報18449點。

【15：55】【汽車股】內地車企踴躍參與德國慕尼黑車展 據報比亞迪展台規模更超平治

【15：21】中海油 （00883） 尾市升逾2%，破頂高見14元，中石油 （00857） 升0.2%，中石化 （00386） 跌1%。

【15：16】港股尾市跌約74點，報18382點，科指跌0.9%，報4154點。內房逆市造好，中資金融股向上，ATM偏軟。

【15：10】【AI大戰】騰訊放風明天發布AI聊天機械人？

【14：45】四大內銀向好，建行 （00939） 、工行 （01398） 分別升逾1%，中行 （03988） 升0.8%，農行 （01288） 升0.4%。

【14：19】恒指最新回落，跌34點，報18422點，科指跌0.7%，報4165點。

【14：17】星空華文 （06698） 股價反彈近兩成，午後高見30.9元。

【13：44】億達中國 （03639） 午後升2.6倍，高見0.36元，成交199萬元。

【13：42】恒大 （03333） 、融創 （01918） 升勢略回順，最新分別升逾五成。世茂 （00813） 升逾四成，碧桂園 （02007） 升兩成，雅居樂 （03383） 升16%。

【13：36】恒指轉升5點，報18462點，科指跌0.4%，報4175點。

【13：35】阿里巴巴 （09988） 轉升0.3%，騰訊 （00700） 跌0.7%，美團 （03690） 跌0.3%。

【13：34】大市跌幅收窄至約22點，報18434點。

【13：32】恒大 （03333） 最新升逾8成，高見0.64元破頂，成交4.1億元。另外，恒大物業 （06666） 升近14%，恒大汽車 （00708） 升一成。

【13：30】香港航天科技 （01725） 股價再跌逾13%，低見5.99元。

【13：24】東方甄選 （01797） 午後跌逾7%，低見34.9元。

【13：20】大市跌幅收窄至100點內，報18365點，跌91點，科指跌1.1%，報4148點。

【13：18】恒大 （03333） 升幅擴至7成，破頂高見0.62元。

【13：17】除內房外，物管股亦好，碧桂園服務 （06098） 升6%，恒大物業 （06666） 升逾14%，融創服務 （01516） 升11%。

【13：11】聯想 （00992） 跌逾4%，低見8.51元。

【13：05】融創 （01918） 最新升七成，高見2.7元。

【13：04】恒大 （03333） 午後初段升幅擴至四成，破頂高見0.495元。

【13：00】港股午後初段跌約144點，報18312點，科指跌1.4%，報4135點。

【12：09】【互聯網數據】伽馬數據：7月中國遊戲銷售收入按年增37.5% 網易《逆水寒》吸金力排名躍80位

【12：00】恒生指數半日跌150點，報18306點，成交464億元。科指跌1.5%，報4130點。內房造好，其中融創 （01918） 大升61%，恒大 （03333） 升31%破頂，碧桂園 （02007） 升近18%。

【11：52】【異動｜內房】融創大升6成、恒大升3成 官媒發文指多項限制政策不合時宜

【11：44】億達中國 （03639） 一度升逾2倍，高見0.33元，最新報0.23元，升1.3倍。

【11：44】【MPF】積金評級：8月MPF人均虧損7800元 年初至今投資回報降至約 2.67%

【11：34】內地股市半日向下，上證跌0.3%，深證跌0.7%，創業板指跌0.9%。

【11：23】融創中國 （01918） 升幅進一步擴大，最新升41%，高見2.29元，成交9.1億元。

【11：06】恒指最新跌約140點，報18317點，科指跌1.2%，報4142點。

【11：00】東方甄選 （01797） 未止跌，今早再跌逾3%，低見36.55元。

【10：37】意馬國際 （00585） 最新升逾54%，破頂高見2.95元。

【10：30】恒大 （03333） 、融創 （01918） 最新分別升逾3成，花樣年 （01777） 、世茂 （00813） 升兩成，佳兆業 （01638） 升18%，碧桂園 （02007） 升近15%。

【10：19】大市跌幅收窄，恒指最新跌約115點，報18341點，科指跌近1%，報4153點。

【10：15】內房轉升，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.3%，碧桂園 （02007） 升近9%，雅居樂 （03383） 升逾6%，龍湖 （00960） 升逾2%，恒大 （03333） 升逾18%，破頂高見0.415元，融創 （01918） 升逾25%。

【內房危機】官媒：過去推出的限購、限售等政策已不合時宜 應因城施策盡快取消

【10：01】融創 （01918） 升18%，高見1.88元，三日累計升一倍。

【09：57】美團 （03690） 、小米 （01810） 最新跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，京東 （09618） 跌0.4%。

【小米1810】小米個別直營店將轉為專賣店模式經營 降低成本及提升效率

【09：54】恒指跌近200點，報18269點，跌187點，科指跌1.8%，報4119點。

【09：48】小鵬汽車 （09868） 跌逾3%，理想汽車 （02015） 跌逾2%，蔚來 （09866） 跌近2%。

【09：38】內房股早段個別發展，中海外 （00688） 偏軟跌0.1%，潤地 （01109） 跌0.4%，碧桂園 （02007） 升近5%，雅居樂 （03383） 跌2%，龍湖 （00960） 跌0.8%，恒大 （03333） 升逾4%。

【09：36】融創中國 （01918） 升幅擴至15%，高見1.84元。

【09：36】大市開市後跌100點，最新報18355點，科指跌0.9%，報4155點。

【09：32】三桶油今早個別發展。中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升逾1%，破頂高見13.92元，中石化 （00386） 跌0.2%。沙特阿拉伯和俄羅斯分別延長減產至年底，油價上升，布蘭特期油升至90美元水平，為去年11月以來首次。

【油價走勢】沙特、俄羅斯延長減產至年底 布油升至90美元水平

【09：31】融創中國 （01918） 再升半成，早段高見1.68元。

【09：27】連日破頂的名創優品 （09896） ，股價回吐今早低開近半成。

【09：26】意馬國際 （00585） 逆市再升逾4%，開報1.99元破頂。

【09：21】滙豐 （00005） 逆市升0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，美團 （03690） 跌0.5%，恒指低開51點，開報18405點，科指跌0.6%，報4167點。

【09：13】期指開報18367點，跌56點。

【08：41】恒指黑期升約45點，報18451點，道指期貨升21點，報34701點。

【07：45】【Morning精點】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘︳英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產

【07：45】港股ADR收報18479點，升22點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.37元，較港收市價高0.72元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報327.75元，較港收市價低1.25元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.77元，較港收市價0.42元或0.5%。

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【07：30】美股市場繼續聚焦通脹問題，OPEC+沙特及俄羅斯將自願減產原油計劃維持至年底，布蘭持期油突破90美元，創7個月高位，債息上升，美國10年債息升穿4.27厘，美股偏軟。道指收跌195點，報34641點；標指跌18點，報4496點；納指跌10點或0.08%，報14020點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升16點 離岸人民幣守7.3關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩