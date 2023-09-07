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【ET開市直擊】騰訊AI產品發布可憧憬？內房股狂飆炒作繼續？

股市 08:40 2023/09/07

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騰訊 （00700） 舉行全球數字生態大會，繼管理層預告將於近期發布自家AI大模型「混元大模型」後，騰訊周三再在自家公眾號放風，暗示將在會上發布AI聊天機械人，消息對騰訊股價有多大刺激作用？內媒再發文撐樓市，《證券時報》報道指，房地產限制性政策繼續執行已不合時宜，市場憧憬內地進一步撤銷樓市限購及限售政策，內房及物管股周三逆市狂飆，約30隻股份錄雙位數升幅，融創中國 （01918） 及恒大 （03333） 分別炒高逾60%及80%，內房物管炒作可繼續？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你盤點大市焦點股份。

ET開市直擊
【ET開市直擊】騰訊AI產品發布可憧憬？內房股狂飆炒作繼續？

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

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