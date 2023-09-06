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【港人網購】遊戲營銷、直播賣貨未獲認同　港人更關心包郵及品質保障

商業 11:00 2023/09/06

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淘寶香港早前委託香港大學經濟及工商管理學院進行一項有關香港跨境市場的消費者調查，《2023年香港跨境電商市場研究報告》顯示，89.3%受訪者至少一次曾在促銷活動期間進行跨境網購，但近年內地流行的「直播帶貨」卻未獲港人受落，報告認為電商應持續關注新興趨勢和技術應用，及早捕捉市場機遇。

【港人網購】遊戲營銷、直播賣貨未獲認同　港人更關心包郵及品質保障

調查發現，大多數受訪者認為自己熟悉香港的跨境電商平台，18.7%認為自己對市場非常熟悉，而分別有41.5%和28.7%的受訪者認為自己相當熟悉和對此問題表示中立。過去12個月受訪者光顧最多的平台為淘寶、本地平台及亞馬遜。

港人選擇網購平台最看重五大因素依次為：產品價格（4.53）、總體賣家信譽（4.37）、買家保障（4.24）、折扣或促銷活動的吸引力（4.23），以及產品種類（4.22）。此外商品的設計和款式、品質保障、包郵均是消費者在跨境電商平台購物時最關心的三項個主要因素。

遊戲營銷、直播賣貨未獲港人認同

反而內地近年流行的互動遊戲營銷（1.84）、具豐富資訊或娛樂性的直播（2.22）、關鍵意見消費者（KOC）或關鍵意見領袖（KOL）的建議（2.42），在調查中得分最低，反映港人對這種推銷模式並不受落。但這不代表電商可忽略這些互動及營銷方式，例如淘寶讓用戶創建虛擬化身來完成日常任務、拼多多團購功能鼓勵用戶互動和合作以解鎖產品折扣等，這些功能都大受中國內地消費者歡迎，而且是影響其購買決策的因素之一，報告認為電商應持續關注新興趨勢和技術應用，及早捕捉市場機遇。

消費習慣方面，研究發現女性受訪者最常在線上購買的三大產品類別，是時尚產品、家具和家居用品，以及食品雜貨。而男性受訪者的三大產品選擇則為電子設備及產品、家具及家居用品，以及時尚產品。有趣的是，71.2%女性受訪者習慣在跨境電商平台購買時尚產品，而只有44.7%的男性受訪者表示相同意向。此外多達59.9%男性受訪者表示，他們會在跨境電商平台上購買電子設備和產品，但只有34.8%女性受訪者表達同樣傾向。

【港人網購】港大調查指港人最滿意淘寶　7成人至少每月網購一次

本報記者：李智賢

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