【港人網購】女性消費者對促銷折扣更敏感　淘寶天貓新措施提升購物體驗

淘寶香港早前委託香港大學經濟及工商管理學院進行一項有關香港跨境市場的消費者調查，《2023年香港跨境電商市場研究報告》顯示，女性消費者更多參與到促銷活動之中，她們比男性消費者對價格有更高敏感度。而淘寶天貓亦推出新措施，以增加買家保障和提升購物體驗。

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促銷活動有效鼓勵用戶消費

研究發現女性受訪者最常在線上購買的三大產品類別，是時尚產品、家具和家居用品，以及食品雜貨。而男性受訪者的三大產品選擇則為電子設備及產品、家具及家居用品，以及時尚產品。有趣的是，71.2%女性受訪者習慣在跨境電商平台購買時尚產品，而只有44.7%的男性受訪者表示相同意向。此外多達59.9%男性受訪者表示，他們會在跨境電商平台上購買電子設備和產品，但只有34.8%女性受訪者表達同樣傾向。

就消費者對相關促銷活動的認知度，研究結果發現雙11購物節、黑色星期五或網購星期一，以及聖誕節促銷或雙12購物節是受訪者最熟悉的三大跨境電商促銷活動。分析指出，89.3%受訪者至少一次曾在促銷活動期間進行跨境網購，代表這些活動能有效鼓勵用戶到跨境電商平台消費。

在比較兩性的參與傾向時，研究結果發現女性消費者更多參與到促銷活動之中，她們比男性消費者對價格有更高敏感度。如80.6%的女性受訪者和69.6%的男性受訪者表示曾參加雙11購物節，而28.8%的女性和10.9%的男性受訪者曾參與三八國際婦女節促銷活動。這顯示女性消費者對促銷折扣活動的認知度高於男性。

淘寶天貓新措施 增買家保障和提升購物體驗

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，了解到港人消費已不只著眼於價格低廉，日益重視售後服務和購物體驗，因此淘寶天貓服務也不斷提高水平：「例如滿額包郵及指定產品包退服務，讓偏好購買服飾的消費者可買得更輕鬆；另外也針對家具推出大件物流優惠、除蟲除甲醛及加固打架服務，令消費者買得更放心。未來仍會積極加強針對垂直類目的服務，進一步提升消費者在淘寶香港站的購物體驗。」

而即將到來的99 Mega Sale活動，包郵就由以往人民幣199元降至人民幣99元，而且包郵專區商品也是包退的。運費下降之餘，萬一買回來呎吋款式不合心水也可以退貨，對消費者而言更有保障。原來起步價是首重1公斤人民幣10元，改為輕小件首重500克以下自提人民幣6元，降低了直郵的門檻，讓消費者不用考慮太多物流成本的因素。凡於產品保障欄上標有「本地退」標簽的商品都可享受本地退貨服務，而且於菜鳥自提點或自提櫃都可以進行退貨服務。陳子堅表示這些措施都是為了增加買家保障和提升購物體驗。

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本報記者：李智賢

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