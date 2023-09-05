▲ 【港鐵66】港鐵與政府簽古洞站及屯門南延線工程項目協議 合共預算256億

港府宣布，批准古洞站及屯門南延線項目的財務安排，運輸及物流局與港鐵 （00066） 隨後簽訂工程項目協議。古洞站及屯門南延線項目預計分別於2027年及2030年竣工，合共預算約256億元。

政府發言人表示，古洞站及屯門南延線項目均以「擁有權」模式推展，港鐵負責項目的融資、設計、建造、營運和維修。古洞站項目預算約為98億元，至於屯門南延線項目的建造成本預算約為158億元。

行政會議批准向港鐵批出毗鄰古洞站的古洞北第20、22及25區共約4.7公頃用地作高中密度住宅發展的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額逾151.6億元（按付款當日價格計算），作為對港鐵推展古洞站項目及北環線主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的財務資助。

至於屯門南延線項目，行政會議批准向港鐵批出屯門第16區約6公頃用地作綜合商業和住宅用途的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額逾242.14億元（按付款當日價格計算），作為對港鐵推展項目的財務資助。

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記者：伍鍵文