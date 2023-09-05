【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助

▲ 【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產

英國第二大城市伯明翰（Birmingham）市政府宣布破產。由工黨領導的伯明翰市政府承認，無法達到收支平衡，並指責保守黨政府多年來資金不足。首相府發言人表示，地方選舉的官員應妥善管理預算，又重申7月時的立場，指不會救助伯明翰市政府，稱並非不是政府的工作。

伯明翰市議會表示，已根據《1988年地方政府財政法（Local Government Finance Act 1988）》發布「第114條通知」，禁止除基本服務外的所有支出。市議會續稱，月底（9月26日）將舉行特別會議，未來幾個月亦會與英國住房和社區部（DLUHC）談判，尋求解決方法。

導火綫是甚麼？

是次市政府破產，與當地「同工同酬索賠法案」有關。伯明翰自2012年起，向174名員工作出賠償，包括助教、清潔工人和餐飲員工等職位，而且大部分為女性員工。伯明翰為此已支付近11億英鎊的同工同酬賠償。

據市議會聲明指，於今年6月，委員預估相關索賠的潛在責任約為6.5億至7.6億英鎊，令負債持續以每月500萬至1400萬英鎊的速度累積，而市議會現時已經缺乏資源應對相關負債。

同時，據指，因應通脹嚴重、IT系統升級延誤3年令做價由1900萬英磅升至1億英磅、加上成人社會護理成本的增加和商業稅率收入的減少等，造成了「一場完美風暴」。

辛偉誠：當局沒有責任救助

英國首相辛偉誠早於7月表明不會救助伯明翰市政府，指當局沒有責任救助管理財務不善的市政府，並稱市政府議會只需要更好管理財務，為居民提供優質的服務。

甚麼是「第114條通知」？

根據 1988年《地方政府財政法》，如果議會的首席財務官認定當局的收入無法履行其支出承諾，必須發出該通知。

無須得到議會同意

英國地方當局不能破產，而發布通知通常被描述為「實際上破產」，意味將無法做出新的支出承諾，並須在21天內開會討論後續步驟

除了法定服務（包括保護弱勢群體）外，不允許有新支出，但現有承諾和合同可繼續履行

大多數「第114條通知」的議會，均會通過修訂財政預算，減少服務支出

事實上，伯明翰並非首例，近年也有四個地方行政區宣布「破產」，包括瑟羅克（Thurrock）、克羅伊登（Croydon）、斯勞（Slough） 和北安普敦郡（Northamptonshire）

相關文章：

【英國加息】英國7月工資增長創逾22年高 英倫銀行9月或大手加息0.5厘 英鎊靠穩，兌港元9.95算

【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期 英鎊滙價靠穩 兌港元9.88算