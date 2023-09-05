▲ 【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產

英國第二大城市伯明翰（Birmingham）市政府宣布破產。伯明翰市政府承認，無法達到收支平衡，並指責保守黨政府多年來資金不足。

伯明翰市議會表示，它已根據《1988年地方政府財政法（Local Government Finance Act 1988）》發布了第114條通知，禁止除基本服務外的所有支出。

據指，是次破產歸因通脹嚴重、IT系統升級延誤3年令做價由1900萬英磅升至1億英磅、加上成人社會護理成本的增加和商業稅率收入的減少等，造成了「一場完美風暴」。

據市議會聲明指，委員會6月宣布同工同酬索賠相關的潛在責任約為6.5億至7.6億英鎊，令負債持續以每月500萬至1400萬英鎊的速度累積。市議會現時仍須為迄今為止已產生的同工同酬負債提供資金，但其已沒有資源。

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