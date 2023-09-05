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【新股IPO︱ARM】ARM招股價介乎每股47至51美元　集資最多近49億美元

股市 19:50 2023/09/05

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【新股IPO︱ARM】ARM招股價介乎每股47至51美元　集資最多近49億美元

軟銀集團旗下芯片設計公司Arm已提交美國IPO申請，股票代號為「ARM」。據ARM最新提交的資料顯示，ARM計劃發行共9550萬股ADS，每股ADS定價介乎47至51美元，這意味ARM集資約44.9億至48.7億美元（約352.04億至381.84億港元）， 有望成為今年的「集資王」。

公告指，發行完成後，軟銀集團預計將擁有ARM約90.6%的股權，為ARM的控股股東。同時，AMD、蘋果、Cadence Design Systems、Google、英特爾（Intel）、聯發科技、英偉達（NVIDIA）、三星、新思科技（Synopsys）及 TSMC Partners已單獨表示有興趣以首次公開發行價格和相同條款購買今次發行中總計最多7.35億美元的ADS，成為ARM的基石投資者。

另外，據外電引述消息指，參與ARM上市的投資銀行，將從是次IPO中分得超過1億美元的費用。據指，ARM計劃向投資銀行支持集資所得資金的2%作為費用，當中包括約1.75%的基本費用和0.25%的激勵費用。

此前有消息指，ARM計劃於本月13日定價，並於翌日開始交易。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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【新股IPO︱ARM】軟銀據報未就Arm IPO預訂包銷費用　先了解路演表現才釐訂收費

【新股IPO︱ARM】軟銀旗下Arm申請上市　預計為今年來規模最大IPO

編輯：袁諾曦

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