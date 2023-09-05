【著數優惠】7-Eleven 登陸 foodpanda 外送平台 可訂逾380款產品   7折限時優惠登場  

近年7-Eleven推出多款自家產品，最近7-Eleven宣布，正式登陸 foodpanda 外送平台，顧客可於foodpanda mall 及foodpanda餐廳，輕鬆訂購超過380款產品，包括：7CAFÉ優質即磨咖啡、7-SELECT各款即食產品、燒賣、魚蛋等地道小食及精選套餐，以及不同種類的零食、飲品及生活用品，顧客可選擇外賣速遞或外賣自取，而且服務覆蓋港九新界，切合你的生活步伐，帶來革新的便利體驗。

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7-Eleven更於9月6日至9月19日推出2個foodpanda獨家限時優惠：

1. 於foodpanda mall內的7-Eleven購物滿 $150即可享有7折優惠* (最高折扣可達$50)

2. 於foodpanda餐廳內的7-Eleven購物滿指定金額即可享有7折優惠（註：數量有限，先到先得。適用於滿指定金額(不連運費)的訂單，優惠期由2023年9月6日至2023年9月19日。）

另外，更可配搭多款今期產品著數同時使用，享有折上折優惠。



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責任編輯：陳詠妍