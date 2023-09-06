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83歲英婦公審37歲前夫呃錢 結婚3年賠上大半生積蓄

環球社會熱點 08:35 2023/09/06

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英國一名83歲婦人瓊斯（Iris Jones）與37歲埃及男子穆罕默德（Mohamed Ibrahim）於網上相戀，並於3年前結婚。瓊斯早前承認已結束這段關係，更指結婚短短3年間，就為穆罕默德耗盡大半生積蓄，痛斥對方是個自私的騙子。

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瓊斯2019年經Facebook結識穆罕默德，形容對方看起來是一個好人。穆罕默特向她訴苦，透露他被迫與一個女子結婚，生了四個孩子，而當時正辦理離婚手續。

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瓊斯有向穆罕默德透露自己當時年事已高，甚至有兩個已婚也比他年長的兒子。不過男方繼續與她來往，兩人很快墜入愛河，男方於同年7月更向她求婚。

她同年11月帶數千英鎊，乘坐飛機到埃及開羅與穆罕默德見面，並為他還清所有信用卡債務。她在當地逗留一個月期間本想結婚，但因沒有所需文件而擱置計劃。

英國駐開羅大使館一位官員當時曾警告瓊斯，切勿將錢交給穆罕默德。可惜瓊斯未聽其勸告，第二次到開羅探望穆罕默德時，再將1.5萬英鎊交給他。

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兩人因新冠疫情短暫維持異地戀，直至2020年再訪埃及時才順利結婚。瓊斯的銀行賬戶內有4萬英鎊（約39.4萬港元）存款，她將銀行卡交給丈夫，提出每日提取1,000埃及鎊（約250港元）作生活費。

兩人共同生活了3個月，除了外出用餐之外，也有到其餘埃及城市度蜜月和享受奢華生活。

她憶述準備由埃及返回英國時，穆罕默德提醒她回國後檢查銀行賬戶。她其後才發現銀行賬戶只剩下9,000英鎊，幾乎用盡畢生積蓄。

但穆罕默德2021年11月獲得配偶簽證前往英國後，瓊斯仍將存款存入丈夫的賬戶，協助穆罕默德滿足政府的簽證要求。

瓊斯其後再為男方提供2.6萬英鎊存款，但男方數度向其索取金錢後，兩人關係不斷惡化。男方得知不會享有瓊斯住宅的繼承權後，更幾乎翻臉無情，要求瓊斯改遺囑才肯讓步。

瓊斯最終痛斷3年情，更批評前夫自私及欺騙其金錢。她坦言自己對穆罕默德的愛一直很真誠，但因發覺婚姻不會有轉機才選擇放手。

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責任編輯：鄭錦玲

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